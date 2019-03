Martedì 26 Marzo 2019, 14:25

CAPRI - Conto alla rovescia per la presentazione ufficiale dell'associazione Capriamoci, organizzazione di tutela ambientale impegnata nello sviluppo di un turismo responsabile e in una rispettosa fruizione delle acque costiere. Presieduta da Luca De Simone, l'associazione organizza un incontro pubblico per sabato 30 marzo, alle 17, al Cinema Internazionale di Capri. Durante la presentazione saranno proiettati video dimostrativi che vedono in primo piano le situazioni di maggiore criticità. Prevista la presenza delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, degli amanti del mare e degli imprenditori di settore. Al centro dell'incontro le tematiche riguardanti la corretta vivibilità del mare, la sensibilizzazione della velocità di governo delle imbarcazioni a poca distanza dalla costa e la tutela ambientale delle acque dell'isola.