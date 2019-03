Lunedì 18 Marzo 2019, 18:03

È stato condannato a 15 anni, con rito abbreviato, Antonio Esposito, 71 anni, il muratore di 71 anni originario di Napoli ma residente a Scarlino che il 12 novembre del 2017 uccise con tre colpi di fucile un suo ex socio in affari, Alessandro Toffoli, 58 anni, dipendente Enel. La sentenza è stata emessa dal gup di Grosseto Sergio Compagnucci.Da quanto ricostruito dall'accusa Toffoli invitò la vittima nel suo orto a Scarlino per chiarire una vecchia faccenda legata a un credito mai riscosso. Dopo una breve discussione gli sparò tre colpi di fucile, due al petto e uno in testa, uccidendolo all'istante. Esposito si costituì poi ai carabinieri. All'origine dell'omicidio ci sarebbero stati problemi legati ad affari immobiliari ed un vecchio credito mai saldato.