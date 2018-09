Uccise pakistano in stazione a Francoforte: catturato napoletano di Scampia

Sabato 15 Settembre 2018, 13:50

I carabinieri della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato Emanuele Tizzano, 21 anni, incensurato ma destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso in Germania per tentato omicidio e lesioni aggravate.I fatti risalgono al maggio 2018 e accaddero a Francoforte, dove il giovane di Scampia lavorava come operaio. Il 21enne si trovava nella stazione ferroviaria di Oberursel con la sua ragazza e stava attendendo il treno per Francoforte quando notò un uomo di origine pakistana baciare e scambiarsi visibilmente effusioni con la sua donna che vestiva il velo: alla loro vista, il giovane si avvicinò alla coppia chiedendo loro di smetterla visto che in stazione erano presenti anche bambini e donne e non era un comportamento consono: la vittima tuttavia, di risposta, mostrò al giovane il dito medio. Una volta in treno, Tizzano e il pakistano discussero e il primo mostrò all’altro un coltello che portava con sé, lo puntò al suo indirizzo e con l’indice mimò il gesto del taglio della gola. Il tono della discussione si elevò e, una volta arrivati alla stazione di Rodelheim, i due afferrarono dei sassi dal letto dei binari lanciandoseli contro. Tizzano estrasse di nuovo il coltello e, nonostante dei passanti tentarono di trattenerlo bloccandogli il polso, colpì il pakistano al torace ferendolo mortalmente al diaframma.