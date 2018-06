Sabato 9 Giugno 2018, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 14:48

Da Napoli medicinali per la popolazione del Burkina Faso grazie al progetto «Un farmaco per tutti», promosso dall'Ordine dei Farmacisti di Napoli e dall'Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe. La dotazione di farmaci, per un valore di 140mila euro, è stata consegnata nel Paese africano dove rappresenteranno una risorsa sostanziale per la sopravvivenza della popolazione. Il progetto permette a ciascuno cittadino e ad aziende di devolvere medicine, presìdi medico-chirurgici, integratori e dispositivi a chi non può avere accesso alle cure. I medicinali raccolti all'interno delle farmacie sono smistati ai vari enti assistenziali che hanno aderito all'iniziativa. Le confezioni sono già state distribuite a Emergency, Croce Rossa, Unitalsi, Elemosiniere del Santo Padre, La Tenda, le Suore della Carità di Madre Teresa di Calcutta, La Casa di Tonia. E ora oltre i confini nazionali, nel Burkina Faso e in Benin.«In Italia è in crescita la povertà sanitaria - afferma Vincenzo Santagada, presidente dell'Ordine - Nel 2015 la richiesta di medicinali da parte degli enti caritativi è risultata in aumento del 6,4 per cento rispetto allo scorso anno e sono più di 400mila le persone che non sono più in grado di permettersi i farmaci di cui hanno bisogno. Gli italiani in difficoltà oggi sono oltre 183mila».Accanto a questo progetto l'Ordine dei farmacisti opera anche con «Una visita per tutti» dedicando ogni mese alla prevenzione di una malattia: giugno è incentrato sull'insufficienza venosa. I cittadini di Napoli e provincia potranno effettuare screening gratuiti grazie al camper della salute che sarà in diverse piazze: primo appuntamento mercoledì 13 giugno in piazza Vittorio Emanuele a Sant'Antonio Abate dalle 10 alle 18.