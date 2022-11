Un film dedicato a Mario Paciolla, venerdì 4 novembre l'anteprima

Il primo appuntamento è dedicato a Mario Paciolla, il volontario delle Nazioin unite trovato morto nella sua abitazione in Colombia. La tragedia nel luglio 2020, domani venerdì 4 novembre, a partire dalle 18.30, nello spazio comunale “Piazza Forcella” (via Vicaria Vecchia, 23 - Napoli) il ragazzo viene ricordato nell'ambito del Festival del cinema dei Diritti umani di Napoli, XIV edizione in programma dal 16 al 26 novembre 2022.

La proiezione in prima esclusiva di “Come fuoco” di Valerio Bruner, Salvatore De Chiara e Alessandro Liccardo, film dedicato alla memoria dell’attivista napoletano. Si tratta di un documentario - che gode del patrocinio morale di Comune di Napoli, Università L'Orientale, Articolo 21, associazione Anna De Sio, Sindacato unitario giornalisti della Campania, Colombia Vive! Rete italiana di solidarietà con le comunità di pace colombiane. Oltre agli autori del film, partecipano al dibattito i rappresentanti di numerose associazioni, anche i genitori di Mario Paciolla, Pino Paciolla e Anna Motta. Prevista la presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e del rettore dell’Università Orientale, Roberto Tottoli. Obiettivo: dare nuovo slancio alla richiesta di verità e giustizia che viene dal Comitato napoletano che non può accettare l’oblio dell’archiviazione del caso.