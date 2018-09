Venerdì 14 Settembre 2018, 13:21

TORRE DEL GRECO - E' trascorso esattamente un mese da quel maledetto martedì 14 agosto, ma il dolore è immutato, fisso, non conosce tregua: familiari, amici e parenti ricordano Matteo Bertonati, Gerardo Esposito, Antonio Stanzione e Giovanni Battiloro, "i martiri di Genova", i quattro ragazzi di Torre del Greco uccisi dal crollo del ponte Morandi, "una strage di Stato" costata la vita a 43 persone. Matteo, Gerry, Antonio e Giovanni, giovanissimi, tutti tra i 26 e i 29 anni, stavando andando in vacanza in Francia, ma lungo la strada che li doveva condurre a Nizza hanno incrociato la morte.Nel ricordo di Matteo, Gerry, Antonio e Giovanni su Facebook circola l'immagine di un cero votivo, accompagnata da versi strazianti: "Una tragedia annunciata, 14 agosto, ore 11:36. Per tutti voi che tra noi non siete più, per le 43 vittime del ponte Morandi, per dire che il vostro ricordo non si riduce ad un solo giorno, ma resta indelebile nel cuore di quelli che vi amano. La fiamma di questa candela non si consuma finchè il ricordo resta vivo in ognuno di noi, preghiamo per voi e tutte le vostre famiglie affrante dal dolore. Sappiamo che state bene in Paradiso, piccoli angeli, fate in modo che anche i vostri possano trovare piano piano quella pace nel loro cuore che ora manca".Domani sera ci sarà una messa in suffragio di Giovanni Battiloro mentre un monumento funerario in fase di costruzione al cimitero di Torre del Greco ricorderà per sempre quello che è accaduto a Genova il 14 agosto 2018: sarà la riproduzione di una porzione del viadotto Morandi e sarà illuminato per l'eternità attraverso una luce perpetua. Sul frontone la frase: «Il ponte crollava ed era striato di sangue, ti ho sentito che mi chiamavi, poi sei scomparso nella polvere».