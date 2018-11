Mercoledì 21 Novembre 2018, 19:41

La firma sul contratto non c'è ancora, ma è questione di giorni. È stato aggiudicato il bando per il noleggio della seconda delle due navi da crociera che ospiteranno nel porto di Napoli circa quattromila dei diecimila atleti attesi nel capoluogo partenopeo per le Universiadi di Napoli del 2019. A rispondere positivamente al bando è stata la Costa Crociere. Il commissario per le Universiadi, Gianluca Basile, ufficializzerà il risultato della gara europea venerdì nel corso della cabina di regia in programma in Regione Campania.La nave della Costa Crociere si affiancherà a quella della Msc che si era aggiudicata analogo bando nei mesi scorsi. La nave sarà ormeggiata nel porto di Napoli dal 28 giugno al 16 luglio 2019. Il bando prevede che a bordo vengano forniti i servizi di wifi gratuito, vigilanza e controllo degli ambienti interni ed esterni, pulizia delle stanze e delle aree comuni, lavanderia, ristorazione, beverage e ogni altro servizio normalmente offerto a bordo delle navi passeggeri in servizio da crociera.La cabina di regia di venerdì sarà l'occasione per fare il punto sullo stato di attuazione del cronoprogramma che dovrà portare il capoluogo partenopeo a farsi trovare pronto in vista dell'appuntamento di luglio. Al vertice sono attesi, con il commissario Basile, il presidente della Regione Campania De Luca, il presidente dell'Anac Raffaele Cantone, un delegato del sindaco di Napoli, un rappresentante del Cusi, uno di Coni Servizi, e i responsabili delle università coinvolte.