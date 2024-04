Università Federico II, di Napoli gli studenti occupano il rettorato

Gli studenti aderenti al C.A.U. (Collettivo Autorganizzato Universitario) e Rete Studentesca per la Palestina, questa mattina hanno occupato il rettorato dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. I motivi dell'occupazione sono «per pretendere che le nostre università non continuino a mantenere accordi con le università israeliane», scrivono gli studenti in un comunicato. «Il loro - prosegue la nota - non è silenzio: stipulare contratti con aziende come la Leonardo è non solo giustificare ideologicamente il genocidio, ma anche contribuire attivamente al compimento del processo di pulizia etnica che, da 75 anni, Israele sta portando avanti».

«Oggi la Federico II e il suo rettore Matteo Lorito si sono svegliati così: abbiamo deciso di porre in essere un’azione forte occupando gli uffici del rettorato come è già avvenuto a Roma, a Torino, a Bologna.

Siamo stanchi di attraversare i nostri atenei mentre vengono raccontate bugie su bugie, mentre i luoghi del sapere vengono militarizzati da una parte – sdoganando un linguaggio bellico più che preoccupante – e depoliticizzati», la nota degli attivisti.

«Quanto sta accadendo in Palestina in questo momento porta per noi il nome di genocidio: il bando Maeci, la fondazione Med’or, gli accordi stretti tra Italia e Israele a livello accademico, economico, militare rappresentano per noi un punto di non ritorno circa la complicità dell’accademia con il criminale progetto di d'Israele di cancellazione del popolo palestinese» proseguono gli attivisti.