Vandali incendiano i rifiuti non raccolti nell'isola ecologica di Torre del Greco

Venerdì 19 Ottobre 2018, 10:00

TORRE DEL GRECO - Fiamme alte e odore acre: paura nella notte a via Sangennariello, dove sconosciuti hanno incendiato i rifiuti non raccolti presenti nell’ecopunto del quartiere Sant’Antonio, a pochi passi dalla scuola media Giampietro-Romano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il fuoco mentre i residenti sono stati costretti a barricarsi in casa a causa dell’odore acre che si è propagato nella zona, arrivando anche alle vicine palazzine di edilizia popolare.L’incendio di via Sangennariello è l’ennesimo registrato negli ultimi mesi presso le isole ecologiche di Torre del Greco, episodi favoriti dalla raccolta a singhiozzo dei rifiuti che sta caratterizzando il servizio Nu in città.