Vespucci in rada nella città di nascita: domenica pomeriggio la nave scuola saluterà la sua Castellammare

Ogni volta che arriva nella sua città è una festa. Anche solo guardandola da lontano. La nave scuola Amerigo Vespucci domani, 9 agosto, sara' in rada nel pomeriggio (ma non sarà possibile visitarla) nelle acque della sua città di nascita. Un saluto veloce alla sua Castellammare, nei cui cantieri fu varata il 22 febbraio del 1931.

Il vanto della Marina militare italiana con i suoi oltre cento allievi a bordo è in navigazione nel Mediterraneo da giugno e poi chiudera' il suo tour a Taranto il prossimo 22 agosto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA