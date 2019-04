Il Vesuvio come garçonniere: condom e slip tra le ginestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 1 Aprile 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Parco nazionale del Vesuvio trasformato in alcova di coppiette che si appartano per incontri hot sotto le stelle. Momenti trascorsi nell'intimità, al riparo nelle proprie auto tappezzate di fogli di giornali, e poi andar via imbrattando la macchia mediterranea lasciando gli inconfutabili segni del loro passaggio: condom usati, fazzoletti di carta sporchi, scatole di pizza e di cibo take away, vuoti di alcolici e persino reggiseni o slip. Scene che non risparmiano nemmeno la strada che si arrampica su a quota mille dove tra le ginestre cantate dal Leopardi si ritrova di tutto.Tra le decine di sacconi di immondizia, raccolti ieri mattina da ambientalisti, volontari e imprenditori della «Rete a difesa del Vesuvio», impegnati nella giornata di pulizia della Panoramica, centinaia sono stati i ritrovamenti di «rifiuti del sesso». La via Panoramica, tra i comuni di Trecase e Boscotrecase, è uno degli accessi principali al vulcano più famoso del mondo; una strada molto frequentata dai turisti, che si affaccia su una vista mozzafiato. Ma da sempre, insieme ad altre strade che portano al cratere - come il tragitto che da quota 500 conduce al Gran Cono la strada è nella top ten dei parchi dell'amore all'ombra del Vesuvio. Oltre che ricettacolo di rifiuti, come le pinete del parco invase da sversamenti illeciti. Perciò la pulizia straordinaria fai-da-te di ieri, patrocinata dai comuni interessati e dalla Città Metropolitana e che ha impegnato un centinaio di volontari, è stata anche un momento di aggregazione che ha coinvolto diverse associazioni e aziende: Primaurora, I Falchi del Vesuvio, Cai/Tam, Fondali Campania, Salute Ambiente Vesuvio, Collettivo Volontari per il Vesuvio, Mamme vulcaniche, Let's do It! Italy, Università Verde, Cantine del Vesuvio, Cantine Matrone, Sorrentino Vini e Officina Vesuviana, Aucelluzzo.