Via Chiaia: ancora reti di protezione e calcinacci a una settimana dall’emergenza

Lunedì 20 Agosto 2018, 09:47 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 09:49

Reti di protezione, calcinacci ed immondizia. Questo lo scenario che accoglie cittadini e turisti in via Chiaia a Napoli, dopo la parziale chiusura di un tratto di strada utile alla messa in sicurezza di uno stabile a pochi passi dal ponte.Da quasi una settimana infatti, a seguito del distacco di parte del cornicione, le reti protettive in plastica delimitano la zona ritenuta pericolosa ed in attesa di dell’opportuna messa in sicurezza.Anche l’accesso a tre negozi, è di fatto impedito da quella che ormai - a causa dei pirati dei rifiuti - sta diventando una vera discarica a cielo aperto.