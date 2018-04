Via Marina, le mani dei clan sui lavori. «Pax mafiosa per imporre il racket»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 23 Aprile 2018, 09:07

Pare che di fronte a quell’affare si siano fermate pure le armi, dando spazio a una sana forma di diplomazia criminale. Hanno fatto questo ragionamento: evitare scontri diretti, evitare agguati, limitare al minimo sindacale raid e morti ammazzati, insomma mettere nel frigo odi antichi e far parlare il linguaggio del business.In ballo c’è una sola torta con tante fette da spartire ai clan che incidono sulla zona, meglio evitare conflitti a scena aperta, ridurre i contrasti di fronte a quel fiume di denaro pubblico che negli ultimi due anni è arrivato a rivitalizzare un pezzo di economia cittadina.Eccola la pista battuta in questi anni sui lavori di riqualificazione del manto stradale della principale via di accesso alla città: parliamo del tratto di strada che va da via Ponte dei Granili a via Colombo - parliamo della strada conosciuta come via Marina -, su cui da tempo si sarebbero concentrati gli interessi della camorra napoletana.Una pista su cui sono al lavoro i pm della Dda di Napoli, che stanno passando al setaccio forniture e concessioni di interventi effettuati in questi anni sulla strada simbolo della speranza di riscatto cittadino.