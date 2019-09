Sabato 21 Settembre 2019, 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del Commissariato Vicaria–Mercato, nel corso di un servizio antidroga, sono intervenuti in un appartamento di via Lorenzo Giustiniani dove hanno sorpreso un uomo che ha tentato di fuggire. Gli agenti, dopo averlo bloccato, hanno rinvenuto nell’abitazione circa 53 grammi di eroina, 18 di cocaina, due bilancini elettronici di precisione e altro materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.L’uomo, Kayi Nandy, 47enne tanzanese irregolare, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.