Vico Equense, parziale chiusura del pronto soccorso: sindaco e consiglieri in sit-in

Vico Equense. Sindaco e consiglieri comunali scendono in strada per difendere il pronto soccorso dell'ospedale «De Luca e Rossano». E' in corso in queste ore un sit-in dinanzi al nosocomio per scongiurarne la parziale chiusura, sulla quale aleggia il mistero. Nessun atto ufficiale è, infatti, giunto al Comune di Vico Equense. Ma il sindaco Andrea Buonocore è preoccupato a seguito di alcune informazioni raccolte. «Sembra ci sia una nota a firma dei vertici della direzione sanitaria che prevederebbe la chiusura a mezzanotte del Pronto soccorso De Luca e Rossano - afferma il primo cittadino - Io non ho avuto il piacere di leggerla e mi rammarico del fatto che non sia stata inviata anche a me per conoscenza. Credo che un sindaco debba essere informato di una tale decisione. Noi siamo qui per impedire che ciò accada». In strada ci sono i consiglieri di maggioranza e opposizione, compatti come forze mai accaduto prima.

«Resteremo qui ad attendere la mezzanotte per osservare con i nostri occhi cosa accadrà, per intervenire e impedire che ci sottraggano il pronto soccorso e utilizzino diversamente o altrove le risorse fino ad ora impiegate in questo presidio».

Le intenzioni della direzione Asl è quella di riorganizzare e ottimizzare le risorse sul territorio a fronte dell'emergenza sanitaria del momento. L'idea sarebbe quella di riservare il pronto soccorso a pediatria e ostetricia, spostando il resto a Sorrento.

Ma gli amministratori locali non ci stanno. Chiedono di essere informati ed ascoltati.

