Villaricca, multe per abusi edilizi e occupazione di suolo pubblico

Operazione Alto impatto a Villaricca. Si tratta di un intervento interforze tra Polizia Metropolitana di Napoli e Guardia di Finanza gruppo di Giugliano. Cinque le attività controllate tra cui i bar della zona. Le operazioni contro gli abusi edilizi e i reati ambientali. Elevati 13 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico; 9 gli abusi edilizi in corso di accertamento; circa 6 mila euro di sanzioni amministrative comminate per illeciti ambientali. In campo anche l'Asl per le operazioni inerenti alla materia sicurezza sul lavoro e igiene degli alimenti.

APPROFONDIMENTI LE SEGNALAZIONI Degrado a Napoli, i cittadini denunciano ​al numero Whatsapp del... LE SEGNALAZIONI Degrado a Napoli, le denunce dei cittadini al Mattino IL CASO Castel Volturno, morto da eroe: sostegno dalla Regione Campania