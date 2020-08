Covid, Sos di De Luca: «Servono i test in aeroporto, in Campania contagi da Usa e Messico»

A seguito di segnalazioni di casi di positività, rilevati nell’ambito delle attività epidemiologiche delle Asl della Campania, relativi a cittadini provenienti dagli Stati Uniti, dal Messico e da altri Paesi extraeuropei con voli diretti nonchè attraverso scali intermedi in altre nazioni europee, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha rappresentato al Governo che risulta indispensabile l’inserimento nel DPCM di prossima adozione della previsione di forme efficaci di controlli, attraverso tamponi e/o test sierologici, direttamente in aeroporto, al primo ingresso in Italia, al fine di evitare il rischio di contagi.



