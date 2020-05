I Carabinieri della Stazione di Casavatore hanno rintracciato in Piazza Cavour di Casoria, SP pluripregiudicato 52enne che era già sottoposto alla libertà vigilata ma, in più occasioni aveva violato le prescrizioni. Per questo era stato richiesto un aggravamento, in modo da applicare un provvedimento più efficace.



La misura di sicurezza della libertà vigilata era stata disposta a fronte della pericolosità sociale ed abitualità delittuosa del destinatario, autore di numerosi reati, tra cui rapina, lesioni, porto di armi, tentata estorsione ed altri



Il magistrato di sorveglianza aveva quindi optato per l’affidamento alla casa di lavoro, con un provvedimento sicuramente più restrittivo che da dicembre non era stato possibile applicare, poiché l’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce.



L’arrestato è stato individuato a Casoria mentre era a passeggio nei pressi di un ufficio postale. I militari lo hanno prelevato e condotto in un’idonea struttura in Abruzzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA