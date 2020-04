Violano il decreto del governo e detengono droga: 4 sanzioni a Napoli

LEGGI ANCHE

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da, hanno intimato l’alt a quattro persone a bordo di un’auto in via dei Ciliegi.Il conducente, alla vista della volante, si è dato alla fuga accelerando la marcia fino a quando, dopo un inseguimento, l’auto è stata bloccata in via Mugnano Marianella ed uno degli occupanti è stato trovato in possesso di un involucro didel peso di 0,30 grammi, uno dida 0,20 grammi e un altro didel peso di 0,30 grammi.L’uomo, P.B., 42enne napoletano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre un altro passeggero, F.C., 27enne napoletano, trovato in possesso di una busta paga risultata falsa, è stato denunciato per falsità materiale commessa dal privato. Infine, le quattro persone, tutte con precedenti di polizia, sono state sanzionate per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020.