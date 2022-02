Violenza a Napoli, aggredisce i familiari per soldi a Gianturco: arrestato 45enne

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in via Santa Lucia Filippini per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo e una donna che hanno raccontato di essere stati aggrediti con calci e pugni dal figlio il quale, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva chiesto dei soldi e, di fronte al loro rifiuto, li aveva minacciati ed aggrediti; inoltre, il fratello dell’aggressore ha anch’egli raccontato di essere stato vittima dei comportamenti violenti del familiare il quale, anche durante le fasi dell’intervento, gli si è scagliato contro ed è stato bloccato dagli operatori.

APPROFONDIMENTI L'AGGRESSIONE Torre Annunziata, aggredisce la madre per soldi: denunciato 44enne LA VIOLENZA Ischia, in tre aggrediscono un operaio nel cantiere con un martello:... L'AGGRESSIONE Lite per gelosia, 34enne accoltellato: preso il nipote di Maria...

L’uomo, un 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.