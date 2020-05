Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in zona Mercato poiché una donna aveva segnalato di essere stata minacciata e rinchiusa in casa dal marito.

I poliziotti, giunti sul posto, dopo essere entrati nell’appartamento, hanno trovato la donna che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti dell’uomo e che, più volte, questi erano avvenuti in presenza della figlia minore. H.B., 34enne del Bangladesh, è stato arrestato per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.