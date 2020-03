Violenza in famiglia, marito violento arrestato a Bagnoli: botte alla moglie anche davanti ai figli

Su segnalazione della centrale operativa, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via Righi per una lite familiare.



Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato una donna affacciata a un balcone che li stava attendendo e un uomo che, dall’interno dell’abitazione, stava inveendo contro di lei con insulti e minacce.



La donna, agitata e con evidenti segni di percosse, ha raccontato di aver già denunciato il coniuge lo scorso febbraio e di essere stata malmenata dall'uomo anche in quell’occasione e in presenza dei figli minori.



G.C., napoletano di 40 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA