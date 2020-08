Minaccia l'ex compagna perché non accetta la fine della relazione: arrestato a Portici

Stanca delle continue vessazioni e minacce a seguito della fine della relazione sentimentale, ha denunciato il compagno che al culmine dell'ennesimo dissidio è stato arrestato dai carabinieri. Un altro episodio di atti persecutori ai danni delle donne accaduto questa volta a Portici, in provincia di Napoli. Da quanto si è appreso l'uomo, un 56enne con precedenti specifici non accettava la fine della relazione con la compagna, un'ucraina, e così ha iniziato a insultarla e a minacciarla più volte fino a quando lei ha denunciato l'episodio ai carabinieri. L'uomo è stato subito rintracciato dai militari che gli hanno trovato nella tasca dei pantaloni un coltello con una lama lunga 7 centimetri e un cavatappi. Arrestato con l'accusa di atti persecutori è stato condotto al carcere di Poggioreale. La donna ha raccontato ai militari che già in passato aveva sporto diverse denunce contro il compagno per le continue vessazioni.

