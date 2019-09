​Piante di cannabis e marijuana in casa: 48enne arrestato dai carabinieri a Volla

Giovedì 12 Settembre 2019, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Volla hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio Alessandro Mugnano, 48enne del posto già noto alle forze dell'ordine.Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 2,8 chili di marijuana nascosti in una busta di plastica, 14 semi di canapa indiana e materiale per il confezionamento e per la coltivazione: lampade che riproducono la luce ultravioletta del sole, termostati e igrometri.In un terreno agricolo riconducibile al 48enne sono state successivamente trovate e poi sequestrate due piante di cannabis alte circa un metro. Stipati nella proprietà ulteriori 3,450 chili di marijuana.Mugnano è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.