Domenica 7 Aprile 2019, 13:53

I carabinieri della stazione di Volla, insieme con i colleghi della sezione radiomobile di Torre del Greco, hanno arrestato i coniugi Domenico Braccia e Stefania Incarnato, residenti a Volla.Dopo perquisizione domiciliare, marito e moglie sono stati trovati in possesso di 1,236 chili di hashish suddivisi in 12 panetti, 11,2 grammi di cocaina in dosi e 12.605 euro ritenuti provento di attività illecita.