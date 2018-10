Weekend di controlli a Ischia: raffica di multe e sei denunce

Domenica 21 Ottobre 2018, 15:36

Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio i carabinieri della compagnia di Ischia hanno denunciato in stato di libertà sei persone e contestato svariate infrazioni al Codice della Strada.Denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacente un 28enne di via Mazzella trovato in possesso nel corso di perquisizione domiciliare di due piante di cannabis indica che avevano già raggiunto 2 metri di altezza e un 23enne di via Fondobosso che nel corso di perquisizioni, personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 75 grammi di marijuana.Segnalati al prefetto sette giovani in possesso di stupefacenti detenuti per uso personale, con il sequestro complessivo di 4 grammi di droghe leggere di vario tipo.Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state contestate 29 infrazioni al codice e comminate sanzioni per circa 8.000 euro. In tale ambito sono state denunciate quattro persone sorprese alla guida di altrettante auto in stato di ubriachezza o di ebrezza: una 49enne di Ischia guidava con tasso alcolemico di 3,12 g/l, un 18enne di Lacco Ameno con tasso di 1,4, un 31enne di Ischia con tasso di 1,44 e un 46enne di Serrara Fontana con tasso di 1,54.