Le Rappresentanze sindacali unitarie Rsu degli stabilimenti Whirlpool di Napoli e Carinaro hanno dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori. In un comunicato sindacale, le Rsu affermano che dopo le «continue sollecitazioni di incontri ad un confronto sia territoriale che Nazionale con l'azienda sull'avanzamento del piano industriale siglato il 25 ottobre 2018, perpetrate per più di tre mesi», c'è «la volontà dell'azienda di non volersi confrontare con i Sindacati, e soprattutto l'incapacità nel prendere posizione sulla questione per stemperare le varie voci ed il malumore che ne sta derivando da questo atteggiamento irriguardoso nei confronti dei lavoratori». Le Rsu «ritengono che la regione Campania ha già sofferto abbastanza le errate politiche organizzative dell'azienda». «Il sito di Napoli - si legge nel documento - continua ad avere problemi di volumi e ritardi sugli investimenti, nonostante abbia dato sempre il massimo in termini di azioni di produttività. Il sito di Carinaro, malgrado tutti gli sforzi attuati, passati anche attraverso la trasformazione della missione del sito, continua ad avere problemi in qualità di esuberi e rallentamenti sulle reindustrializzazioni. Nessuno può pensare di poter cambiare gli impegni assunti nell'accordo siglato meno di sei mesi fa». «Facciamo presente a questa azienda - precisano le Rsu - che prima di essere lavoratori noi siamo Uomini e, gli uomini si misurano sul rispetto e la capacità di mantenere gli impegni dati. Dopo anni di sacrifici fatti, meritiamo rispetto e considerazione, e soprattutto pretendiamo che si mantenga fede agli impegni presi con i lavoratori e con il governo». «Le Rsu - conclude il comunicato - sono pronte a mettere in campo ogni azione di lotta per salvaguardare i lavoratori e far rispettare gli accordi presi, dichiarando da subito lo stato di agitazione in attesa dell'incontro sindacato-azienda di fine mese».

«Le proteste dei lavoratori Whirlpool di Napoli e Carinaro sono sacrosante e non solo perché rispetto agli annunci e agli impegni assunti non si è mosso nulla. A differenza di quelli campani, dove gli operai oramai lavorano non più di 4 ore al giorno, quello di Varese produce, prescrive gli straordinari e assume. Il tema non è dunque quello della carenza di produzione ma dell'indifferenza di un governo e di un ministro dello Sviluppo che se ne infischia dei lavoratori del proprio territorio». Lo afferma il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio Regionale della Campania Armando Cesaro. «Per quanto ci riguarda, continueremo a seguire da vicino, al fianco dei lavoratori, questa vertenza pronti a mettere in campo tutti gli strumenti possibili perché vengano onorati gli impegni assunti», conclude Cesaro.

Mercoledì 22 Maggio 2019, 17:07

