Whirlpool, indaga la Consob Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 16 Giugno 2019, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche la Sec, la Consob americana, vuole vederci chiaro sul futuro dello stabilimento Whirlpool di Napoli. La commissione statunitense di controllo delle attività borsistiche ha scritto all'investor relator della multinazionale, che è quotata a New York, per avere lumi sulle minacce di Luigi Di Maio di tagliare 50 milioni di contributi pubblici.Due le motivazioni dietro la mossa della Sec, in verità poco interessata al futuro dei 412 dipendenti assunti a Napoli: l'uscita di Di Maio può penalizzare non poco gli azionisti dell'azienda, visto che i 50 milioni di euro rivoluti dal Mise sono pari a un quinto dell'investimento complessivo, 250 milioni, annunciato in Italia. Tema sempre sensibile per il mercato.LA MOSSAIn secondo luogo, a livello regolatorio, 50 milioni di dollari è la soglia minima sopra la quale un'impresa quotata al Nyse è obbligata a comunicare le sue politiche di crescita. Non a caso, al tavolo del 12 giugno al Mise, l'Ad, Luigi La Morgia, ha prima stigmatizzato le ripercussioni sul titolo per le intemerate social del vicepremier, quindi ha chiesto gli atti ufficiali firmati finora dal Mise per girarli alla Sec, per rispondere velocemente e non incorrere in multe o nelle ire del mercato.La multinazionale ha da tempo deciso di lasciare il capoluogo campano. All'ultimo tavolo in via Veneto, Whirlpool ha incassato la disponibilità di Di Maio di far partecipare il Mise alle trattative con le aziende interessate a insediarsi a Napoli.