Whirlpool, sindacati e operai ringraziano il vescovo Battaglia

«Un grazie profondamente sentito a Don Mimmo Battaglia per il suo appello che non può restare inascoltato e in cui ci sono le ragioni che il 16 settembre ci faranno chiedere con forza al governo che ci sia una sospensione della procedura dei licenziamenti». È quanto afferma Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania, a proposito dell'appello dell'arcivescovo di Napoli rivolto a Draghi sul futuro dei lavoratori della Whirlpool.

APPROFONDIMENTI LA VISITA DEL PRESIDENTE Whirpool Napoli, gli operai scrivono a Mattarella a Pozzuoli:... LA VERTENZA Whirlpool, operai bloccano il porto di Napoli: «Il 15 saremo a... LA VERTENZA Whirlpool Napoli, blitz nel porto: «Ora il tavolo...

«Siamo ben consapevoli - continua Sgambati - che in una fase come questa bisogna trovare soluzioni ragionevoli e non possiamo permetterci che prevalga l'arroganza e l'esasperazione»