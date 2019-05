Lunedì 20 Maggio 2019, 20:33

"Il 27 gennaio avevo firmato per istituire 92 Zone di Conservazione Speciale, zone naturalistiche particolarmente protette.Il 12 Marzo ne ho firmate altre 119. Bene: oggi ne vengono istituite altre 104 in Campania, con il coordinamento della Regione": l'annuncio del ministro Sergio Costa arriva dalla sua pagina Facebook.La mancata istituzione di queste aree protette, previste dalla Rete Natura 2000 della Ue, alla quale l’Italia aderisce, è costata al nostro paese una procedura di infrazione. La Rete, infatti, prevede l’istituzione di ben 410 Zone in Italia: il nostro Paese ne doveva organizzare almeno 300 e ora l'obiettivo è stato centrato e il ministro ha ironizzato sul social: "Avevo promesso di arrivare a 300 entro l'estate per togliere l'infrazione europea a carico di tutti i cittadini? Beh, mi perdonerete se raggiungiamo l’obiettivo con qualche mese di anticipo..."