Annullato il volo, la star del wrestling Tom la Ruffa visita gli Scavi di Ercolano e Pompei

Mercoledì 27 Marzo 2019, 20:10

ERCOLANO. Il wrestler francese Tom la Ruffa approfitta del volo annullato per visitare gli Scavi di Ercolano e Pompei. Dopo Crhis Martens, il wresler americano paparazzato sabato a passeggiare per il lungomare Caracciolo prima della competizione di domenica al Palapartenope, un’altra star del wresling ha raccontato di aver goduto delle bellezze campane.È Tom la Ruffa, il campione di Nizza che sul suo profilo Facebook ha raccontato di un imprevisto che si è trasformato in opportunità. La Ruffa ha partecipato domenica all’evento «I miti del wrestilng: Masters of universe» tenutosi domenica al Palapartenope, general manager Michele M. Ippolito. Doveva partire da Napoli lunedì, ma essendo stato annullato il suo volo, il wrestler ha approfittato per visitare i siti archeologici di Ercolano e Pompei.«Nella vita - ha scritto La Ruffa- bisogna cogliere delle opportunità per trarne il massimo. Il mio volo è stato annullato e poiché vicino Napoli ci sono due grandi siti dell’Antica Roma, Ercolano e Pompei, ho approfittato per visitarli. Due ore a spasso per le strade e gli edifici di questa antica città, cercando di sentire e prendere in tutte le energie di secoli di storia. Devo aver fatto più di 200 foto e video».