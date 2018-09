Domenica 30 Settembre 2018, 17:04

«State portando un palazzo, avanti, compatti!» urlano i capi delle paranze per esortare i cullatori. È la festa dei gigli di Barra, una tradizione senza tempo che si tramanda di padre in figlio da più di 150 anni. Le costruzioni in legno, alte 25 metri e con un peso che supera i 20 quintali, vengono portate in spalla da 128 volontari attraverso il corso principale del quartiere. «È un simbolo della tradizione napoletana e siamo orgogliosi di portarlo avanti» dichiarano i giovani partecipanti. «Per Barra è un segnale positivo ed è importante che i ragazzi ne raccolgano l’eredità» affermano i più anziani che, ceduto il posto di cullatori, sostengono le paranze rifornendole con acqua e dando loro il proprio supporto morale. Ad accompagnare la manifestazione musica e balli nel segno di più classico folklore partenopeo.