Capri in lutto per la scomparsa di Ivana Trump

L’ultima volta di Ivana Trump a Capri è stata nel maggio del 2018. Quando Ivana, che fu la prima moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America con cui è stato dal 1977 al 1992 e del quale ha sempre conservato il cognome, arrivò sull’isola con uno dei suoi ultimi mariti Rossano Rubicondi, l’attore e modello italiano che nella classifica dei mariti della fascinosa top model ceca occupa il quarto posto. La vacanza primaverile venne vissuta tutta al Quisisana, dove Ivana era conosciuta da anni, e lunghe passeggiate per far scoprire al bello e fascinoso Rossano le bellezze dell’isola e gli angoli più nascosti dell’isola che in primavera hanno tutto un altro fascino. Ivana se ne è andata a 73 anni alla sua maniera dopo aver cenato in un ristorante italiano nell’Upper East Side, l’elegante quartiere di Manhattan dove abitava. La notizia si è diffusa a Capri in un baleno dopo aver letto l’annuncio che è stato dato dal suo ex marito Donald, che ha postato sui social la notizia della morte esaltando le doti della sua prima moglie. “Era meravigliosa, bellissima e straordinaria – ha scritto l’ex Presidente degli Stati Uniti piattaforma social da lui creata. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli Donald Jr., Ivanka ed Eric”.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO Ivana Trump, come è morta? Il corpo senza vita trovato in... LA VITA Ivana Trump, i quattro matrimoni: dal maestro di sci a Donald, poi... STATI UNITI Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa: la...

La scomparsa di una degli ospiti più importanti che veniva a Capri ha addolorato molto il mondo dell’imprenditoria turistica, ma anche i tanti titolari di boutique capresi che adoravano Ivana per il suo buon gusto nella scelta dei capi da riportare a bordo in barca o in hotel. Ma quello che apprezzavano i capresi erano l’eleganza ed il garbo di quella straniera che pure aveva calcato le passerelle per le sue sfilate prima di diventare celebre come fotomodella, personaggio televisivo ed imprenditrice. Ivana amava Capri ed i capresi ricambiavano il suo sentimento, e quello che apprezzava dell’isola, che frequentava appunto in primavere ed autunno cancellando dal suo carnet la folla dei mesi estivi, era proprio la sua semplicità, il suo poter donarsi agli altri e diventare amica. Ed in cima alla lista dei ristoranti da lei frequentati spiccava il nome della Capannina, il locale della famiglia De Angelis in Via Le botteghe dove Ivana si intratteneva a conversare con Aurelia, la moglie del patron Antonio De Angelis, anch’essa americana e queste conversazioni nel ristorante amato da Lady Trump hanno portato a far nascere tra loro una vera amicizia.

Le passeggiate, le uscite in mare con lo yacht, le soste accanto alla piscina del Grand Hotel Quisisana e la sera ristorante fino alle serate all’Anema e Core erano il percorso obbligato di Ivana Trump nelle sue venute a Capri. Potrebbero essere tanti gli aneddoti da raccontare come le performance divertenti fatte al ristorante Villa Verde o le tante serate trascorse all’Aurora, oppure le passeggiate nei posti lontani poco mondani ma dalla bellezza mozzafiato ed addirittura coinvolgeva gli amici. Ancora si ricorda quella comitiva di amici che scesero dallo yacht da Luigi ai Faraglioni per fare un bagno a largo e poi Ivana Trump riuscì a portare addirittura Carolina di Monaco al ristorante del Lido per farle gustare i piatti della cucina del luogo all’ombra di quei giganti di roccia che sono i Faraglioni.