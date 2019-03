«Il no del Ministero per i beni culturali all'esposizione per tre mesi delle »Sette opere di misericordia« di Caravaggio dalla Cappella del Pio Monte al Museo di Capodimonte è davvero non solo una straordinaria occasione persa ma anche un incomprensibile intreccio di veti incrociati». Lo sostiene in una nota il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, « Napoli, ormai per tutto l'anno, rappresenta un palcoscenico naturale ma soprattutto culturale di levatura mondiale e negare il godimento di un'opera meravigliosa come quella del Caravaggio ad una mostra-evento che attirerà migliaia e migliaia di napoletani e turisti è davvero una assurda decisione cervellotica del solito partito del NO, un nonsipuotismo insopportabile», conclude de Magistris.

Mercoledì 6 Marzo 2019, 19:32 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2019 19:33

