Casoria, l'arte in città a portata di click: virtual game e cultural tour in un'App con contenuti inediti

Decolla l'importante progetto denominato “Casoria di tutti e per ognuno”, promosso dal Comune, che prevede percorsi digitali per valorizzare il patrimonio culturale.

L’iniziativa multimediale, che sarà realizzata con i fondi della Città Metropolitana, prevede l’utilizzo di un’apposita App. L’utente avrà così modo di seguire il virtual tour, muovendosi su una cartina della città, dotata di immagini in legenda per i siti di interesse da raggiungere. Acquisendo, mediante Qr-code, il dettaglio dell'opera presente in un luogo della città, si potrà ascoltare l'audio-guida relativa a contenuti e informazioni su di essa ed il sito che la ospita.

“Nell'era dell'evoluzione digitale - spiega il sindaco Raffaele Bene - anche la città deve mostrarsi ad abitanti e visitatori attraverso nuovi linguaggi, conquistando soprattutto le nuove generazioni”.

“Si diventerà così meta-visitatori - aggiunge la fascia tricolore - liberi di muoversi nei luoghi di interesse culturale. La riproduzione della descrizione dell'opera in digitale, permetterà di partecipare ad un virtual game a premi”.

“La restituzione in 3D del patrimonio casoriano è davvero una sfida culturale - commenta Vincenzo Russo, assessore alla cultura - avverrà attraverso la digitalizzazione e restituzione di formati video ad altissima risoluzione, scansione di oggetti simbolo della cultura religiosa, con scopo promozionale dei luoghi di interesse storico-religiosi della città”.

Inoltre completando l'80% del cultural tour cittadino, con ingresso nei siti presenti sulla mappa e l’ascolto delle opere d’arte in essi collocate, si potrà, ricevere anche l’attestato del buon turista, ottenendo diversi gadgets.