Coronavirus a Napoli, il Mann partecipa alla campagna #iorestoacasa: sui social i video del progetto «Antico presente»

Anche il Museo Archeologico Nazionale di Napoli aderisce alla campagna #iorestoacasa, lanciata dal Ministero dei Beni e delle attività culturali per combattere il Coronavirus, e diventata virale nelle ultime ore in rete.



Con l’emergenza Covid -19, il Mann ha deciso di arricchire la sua offerta attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. A partire da oggi il museo proporrà sui suoi canali social i video del progetto “Antico presente” di Lucio Fiorentino: cinque cortometraggi che raccontano storie e sentimenti legati ai capolavori del museo attraverso l’utilizzo di lingue diverse (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano con versioni sottotitolate in cinese e russo), in un 'dialogo emotivo' tra antico e presente.



«Oggi è quanto mai significativo partire con il bellissimo video intitolato ‘Del desiderio’ – si legge sulla pagina facebook dell’Archoelogico – Quanti sogni abbiamo in questo momento? Difficile contarli, per tutti noi. Lucio Fiorentino, con il progetto artistico “Antico-Presente” dedica al MANN tanti sentimenti diversi».



Nel primo video pubblicato una coppia di turisti spagnoli è alla ricerca dell'Artemide di Efeso, la statua della fertilità.

I corti hanno già seguito le opere del Mann nell’allestimento di mostre internazionali e sono stati presentati nel corso di diversi eventi internazionali. Da oggi e per i prossimi saranno disponibili in versione integrale in rete e sui social network del museo. © RIPRODUZIONE RISERVATA