Morto Aldo Masullo, il cordoglio del cardinale Sepe: «Una perdita enorme»

«Il carissimo professore Aldo Masullo ha lasciato questo mondo. Una notizia grave che rende ancora più triste questo tempo tenebroso di sofferenza e dolore per la pandemia da coronavirus. Una perdita enorme che addolora profondamente me e la Chiesa di Napoli». Lo dice, in un messaggio, il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli.

«Posso dire con grande commozione - aggiunge - che ho perduto un vero Amico, perché tale era diventato per me in questi anni. Siamo tutti più poveri sul piano umano e sociale. Ci è venuta a mancare questa figura immensa, questa personalità straordinaria, questo Uomo vero e sincero che ha saputo fare della sua vita un dono per tutti, per la famiglia, per chi si è arricchito della sua amicizia, per Napoli che lo ha visto sempre cittadino attivo, per la politica che lo ha visto inimitabile e discreto protagonista, per il mondo della cultura che lo ha visto esponente eccelso, per i tanti studiosi e professionisti che si sono formati alla sua scuola». «Il prof. Masullo non è morto, perché continua ad essere presente nel nostro cuore e nel nostro pensiero. Ci restano i suoi libri, i suoi insegnamenti, la sua saggezza, la sua umiltà. Nella condivisione del dolore, commosso porgo alla famiglia Masullo un fraterno abbraccio, il mio grande cordoglio, i sentimenti indelebili verso il maestro e l'amico», conclude il cardinale.

