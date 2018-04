Il mio Erasmus a Napoli, Episodio 2: la napoletanità tra presepi, pizza e caffè

Domenica 15 Aprile 2018, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 14 Aprile, 20:36

Alexei ha 22 anni, di padre belga e madre italo-francese. Studia scienze politiche in Inghilterra e, da quattro settimane, è a Napoli per imparare la lingua e conoscere la nostra cultura.Che Alexei sia uno studente erasmus “atipico” lo si intuisce del suo italiano, attraversato da forti influenze del più verace dialetto napoletano. Ha deciso infatti di vivere quest’esperienza trascorrendo il tempo non con i suoi compagni esteri, ma nel cuore della città, fianco a fianco ai napoletani.Benvoluto da tutti per le origini belghe che condivide con l’amatissimo attaccante del Napoli Dries Mertens, Alexei passa le giornate tra lo stupore delle tradizioni, il folklore partenopeo e la scoperta della specialità culinarie.Questo è il suo Erasmus a Napoli.