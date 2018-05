Il Mattino cambia volto: da mercoledì nuova grafica più moderna ed elegante

Lunedì 28 Maggio 2018, 15:29 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Mattino cambia volto: dal 30 maggio il quotidiano sarà in edicola con una nuova grafica, più moderna ed elegante: la riforma sarà presentata questa sera, nella splendida cornice del Teatro San Carlo, dove verrà consegnato alla scrittrice iraniana Azar Nafisi il Premio letterario «Matilde Serao», istituito da Il Mattino con l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e giunto alla seconda edizione. Carolina Rosi sarà la madrina d'onore del galà, che prenderà il via alle 20.30 e sarà trasmesso in diretta streaming sul Mattino.it, mentre Lina Sastri sarà protagonista, nei panni della stessa Serao, di un video realizzato da Luca Apolito di Giffoni Experience e poi di una lettura dal vivo di brani tratti dal «Ventre di Napoli».La serata, dedicata alle eccellenze artistiche femminili, e diretta da Claudio Di Palma, vedrà sul palco, accompagnate dall'orchestra del San Carlo, tre primedonne della lirica internazionale, tutte campane: Maria Grazia Schiavo, Carmen Giannattasio e Rosa Feola.