Napoli, al San Carlo si presenta la seconda edizione del premio letterario Matilde Serao

Martedì 15 Maggio 2018, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Teatro di San Carlo è stata presentata la II edizione del Premio Letterario “Matilde Serao” in programma al Teatro di San Carlo il 28 maggio alle ore 20.30. Sono intervenuti Rosanna Purchia, sovrintendente Teatro di San Carlo, Alessandro Barbano direttore “Il Mattino”, Claudio Di Palma, regista. Una serata d’eccezione per celebrare la fondatrice del Mattino con il premio alla grande scrittrice internazionale Azar Nafisi.Madrina della serata Carolina Rosi con la partecipazione straordinaria di Lina Sastri che reciterà brani del ventre di Napoli scelti dallo scrittore Giuseppe Montesano e raccontati in un suggestivo cortometraggio realizzato da Giffoni Experience.Tre talenti campani della lirica internazionale eseguiranno alcuni celebri brani d’opera: Rosa Feola, Carmen Giannattasio, Maria Grazia Schiavo, per l'orchestra e Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo e la regia di Claudio Di Palma. La serata sarà l’occasione per presentare la nuova grafica del giornale.