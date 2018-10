«Un libro in ogni casa della Sanità», la sfida della Fondazione San Gennaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 8 Ottobre 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un libro in ogni casa del Rione Sanità». Con questo sogno nel cassetto nasce dal cuore di uno dei quartieri più popolari della città una nuova casa editrice: «Edizioni San Gennaro». Il marchio della Fondazione di comunità San Gennaro onlus è stato presentato ieri mattina nel Giardino delle Fontane del Museo Archeologico Nazionale.L'idea ripercorre la stessa strada seguita dalla Fondazione in questi anni: favorire la diffusione del bello e della cultura. Ed è così che si è giunti alla decisione di costituire la casa editrice ritenendo il libro e la lettura strumenti necessari per comunicare la bellezza, per trasmettere memoria e identità e per non disperdere quell'enorme patrimonio materiale e immateriale di cui è permeato il distretto culturale del rione Sanità.