La fontana di Capodimonte ha 100 anni in più: ecco l'ultima scoperta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 7 Maggio 2019, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cento anni in più, dopo il restyling: va via la patina verde, viene rivista la data di realizzazione della fontana che si trova al centro del belvedere di Capodimonte, trasferita qui nel 1885, sotto il regno di Umberto I di Savoia, e in origine collocata dall'altra parte del bosco.L'opera è datata 1760 e non più 1860. L'approfondimento storico si deve al restauro che restituisce il complesso all'antico splendore. In mezzo alla vasca, si erge uno scoglio su cui poggiano quattro figure di marmo. Tra i festoni di frutta e fiori, due tritoni sono accanto a due divinità fluviali e sorreggono una conchiglia ornata da una pigna. E, dalla pigna, fuoriescono zampilli d'acqua fino all'intervento. Giochi ripristinati, un ritorno alla bellezza del passato che esalta la scultura partenopea di gusto barocco tipica dell'età dell'oro di Capodimonte, nei tempi moderni oscurata da calcare, alghe, muschi, funghi e piante. Oltre alla pulizia, si nota il consolidamento e il fissaggio delle pietre e degli stucchi e l'impermeabilizzazione del fondo.