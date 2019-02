Napoli: poche aule, 500 studenti ​restano senza iscrizione al liceo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Febbraio 2019, 09:00

Più di 500 iscrizioni di troppo. Famiglie nel panico, studenti che ancora non sanno dove inizieranno il percorso del liceo. Già perché quest'anno non sono ammesse deroghe (sempre esistite) di sorta. Lo prevede la circolare dell'Ufficio scolastico regionale, guidato da Luisa Franzese. «Le domande - si legge - sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, è compito del dirigente individuare il numero massimo di iscrizioni». E aggiunge: «Poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizioni in eccedenza la scuola precede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione mediante delibera del Consiglio d'istituto da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni». Regole chiare. Il boom di iscritti era già previsto ma, si sa, mancano le aule. Soprattutto nelle scuole più gettonate: il Sannazaro, l'Umberto, il Vico, il Mercalli, ma anche il Mazzini.