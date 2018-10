Nasce la Fondazione Isaia: ​«Vestiamo Napoli di storia, cultura e sviluppo»

Venerdì 26 Ottobre 2018, 10:27

Con il convegno «Il Non Profit per la cultura e lo sviluppo del Mezzogiorno, Creiamo insieme un futuro su misura del Sud Italia», oggi venerdì 26 ottobre 2018, dalle ore 16, nel Foyer Salone degli Specchi del Teatro di San Carlo Napoli, sarà celebrata la nascita della Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo, costituita per la gestione di progetti socio-culturali dal Gruppo Isaia, attivo da oltre sessant’anni nell’abbigliamento maschile di alta gamma.L’evento è promosso dalla Fondazione Isaia - Pepillo in collaborazione con la Fondazione Teatro di San Carlo, con il Patrocinio del Comune di Casalnuovo di Napoli ed è inserito dal MiBaC nel programma dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (#The Past Meets the Future).Primo evento pubblico promosso dalla Fondazione Isaia - Pepillo, il convegno di inaugurazione della Fondazione, vuole essere una reale occasione di confronto su un tema di fondamentale importanza per la crescita civile, sociale ed economica del Sud Italia per giocare le proprie partite anche a livello nazionale ed internazionale.Moderati da Stefano Arduini, Direttore del magazine Vita e del sito www.vita.it, offriranno i loro contributi: Vito Grassi, Presidente Unione Industriali Napoli e Campania, Gaetano Manfredi, Rettore Università Federico II Napoli e Presidente CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), Giorgio Righetti, Direttore Generale ACRI (Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio Italiane), Rosanna Purchia, Soprintendente della Fondazione Teatro di San Carlo, Armando Branchini, Vice Presidente Fondazione Altagamma, Gianfranco D’Amato, Amministratore Delegato di Seda International Packaging Group e membro Advisory Board del Museo di Capodimonte e Massimo Pelliccia, Sindaco di Casalnuovo di Napoli.Chiuderà il convegno Gianluca Isaia, per raccontare gli obiettivi e le ambizioni della neonata Fondazione Isaia-Pepillo: «La Fondazione, intrecciando profumo di tradizione e slancio innovativo, incarna la peculiare filosofia del brand Isaia. Con attività di rilevanza sociale, economica e culturale vuole assicurarsi che la napoletanità continui ad essere nel mondo esempio di genio e passione – spiega – Le tradizioni sono un dono da rispettare e tramandare. Dobbiamo tener presente il nostro passato per poter disegnare il futuro. Milioni di gesti, un’unica voce. Da soli possiamo immaginare tanto. Ma è insieme, con l’impegno e l’aiuto di tutti, che ogni gesto fa nascere qualcosa di reale». Con questa vision la Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo fa «una promessa a Napoli: restituire alla città quello che lei ha dato a noi attraverso numerosi progetti per il territorio».Quattro le direttrici principali lungo le quali si muoveranno i singoli progetti della Fondazione Isaia – Pepillo il cui Direttore Generale è Tommaso D’Alterio (dedicato full-time a questo progetto dopo una lunga esperienza nel Gruppo Isaia): attività di ricerca in collaborazione con enti universitari; attività di formazione con particolare attenzione ai mestieri a rischio di scomparsa; progetti culturali di recupero e valorizzazione dell’immenso patrimonio campano;convegni ed eventi di promozione del territorio.