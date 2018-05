Nola, si fonde l'elmo del gladiatore pompeiano Secutor

“Alla scoperta dei tesori del MANN”: la fusione dell’elmo da parata Mercoledì 23 maggio, ore 10.30, Fonderia Nolana Del Giudice





Mercoledì 23 maggio alle 10.30 presso la Fonderia Nolana Del Giudice (via Boscofangone zona ASI, Nola), si svolgeranno le operazioni di fusione e realizzazione di un elmo da parata di un gladiatore Secutor, elmo identico a quello ritrovato a Pompei ed oggi custodito al Mann.



L’evento non soltanto si connoterà come il frutto di un’approfondita ricerca scientifica, volta a ricostruire la vita, i costumi e le attività dell’antica Roma, ma sarà l’occasione per dare un’anteprima atipica e suggestiva al progetto

Alla scoperta dei tesori del Mann

: il percorso, realizzato con la direzione scientifica di Luigia Melillo (Responsabile Laboratori di Restauro ed Ufficio Relazioni Internazionali del Museo Archeologico Nazionale di Napoli), ha previsto un’indagine preliminare nei ricchissimi depositi del Mann per costruire diversi itinerari espositivi che, da giugno in poi, arricchiranno le collezioni museali.



Saranno proprio il direttore del Mann, Paolo Giulierini, e la dottoressa Luigia Melillo che, alla Fonderia Nolana Del Giudice, accoglieranno i giornalisti per immergersi nelle magiche atmosfere di una moderna fonderia artistica, chiamata a realizzare un elmo come fossimo nella Roma di duemila anni fa.

