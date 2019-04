Parthenope, lezione fuori porta alla scoperta delle Catacombe di San Gaudioso

Martedì 2 Aprile 2019, 19:53

Gli studenti dell'ultimo anno di Giurisprudenza della Parthenope hanno tenuto una lezione fuori porta, guidati da monsignore Ugo Dovere alla scoperta delle Catacombe di San Gaudioso nella Basilica di Santa Maria della Sanità.I ragazzi hanno concluso così il loro percorso di studio di fondamenti di storia del diritto europeo, un appuntamento ormai consolidato per gli studenti del prof Dovere, una tradizione che si ripete ogni anno, sempre in posti differenti della città.La visita si trasforma così in un momento che gli studenti hanno per stare insieme e socializzare al di fuori delle aule universitarie e una occasione per riscoprire pezzi di tradizioni e storia della nostra città.