Perché da oggi «Il Mattino» cambia volto

Cari Lettori, la grafica, per un giornale, è come un abito che via via si cambia per adeguarsi ai tempi, per rispecchiare stili e ritmi di vita diversi: da oggi «Il Mattino» arriva in edicola e nell’edizione digitale sul web con una nuova veste, più moderna e più elegante, capace ancora una volta di intercettare e raccontare la grande bellezza di Napoli e del Mezzogiorno. Cambiamo per dare forma dinamica ai fatti, per adeguarci alla velocità delle cose che accadono e del modo che hanno i lettori di recepirle, per modellarci su una realtà sempre in movimento.

Martedì 29 Maggio 2018, 23:01 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 23:01

Cambiamo mantenendo intatta la nostra capacità di dare voce alle voci del Sud, traghettando nella nuova avventura il bagaglio dell’esperienza e l’entusiasmo della scoperta. Cambiamo con l’antica idea di farci ancora e sempre megafono di un territorio, di continuare ad essere, come scrisse Edoardo Scarfoglio nel primo numero di questo giornale, più di un secolo fa, «un campione dei diritti meridionali» davanti al resto del Paese.Rinnovando la sua veste, «Il Mattino» accetta una volta di più, e senza timori, le sfide di un mondo nuovo, forte della sua solida tradizione e di un profondo radicamento nella realtà e nella cultura di cui ha saputo farsi espressione. E continua, con altri segni, con altre forme, a percorrere orgogliosamente la strada maestra dello sviluppo, del futuro.