Sabato 6 Aprile 2019, 15:32

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per il successo per l'apertura ufficiale di Piano City Napoli 2019, organizzato e promosso dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli in collaborazione con l'associazione NapoliPiano. «Napoli si conferma sempre di più capitale della cultura», ha detto il sindaco.Questa edizione si era già preannunciata particolarmente prestigiosa e bella con il «Forum Scarlatti: Integrale delle Sonate di Domenico Scarlatti» al Conservatorio San Pietro a Majella, ideato da Dario Candela, direttore artistico sezione classica Piano City Napoli. La risposta l'ha data la città: in 10.000 si sono ritrovati nell'imponente Piazza Plebiscito per il concerto dei 21 pianoforti sotto il colonnato, dedicato alle Ouverture delle più note opere, a cura di Patrizio Marrone, diretto dal maestro Mariano Patti e anticipato dall'esibizione dell'Orchestra Regionale di Pianoforti dei Licei Musicali della Campania. Il concerto è stato accompagnato dalla proiezione in piazza del Plebiscito dell'opera «SOL» dell'artista Davide Cantoni.