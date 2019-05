Supplica e Scavi gratis, l'assedio di Pompei: «Ma adesso cambiamo le regole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 7 Maggio 2019, 11:00

Pompei dell'8 maggio, oltre la Supplica ci sono gli Scavi gratis: la città dei grandi numeri si appresta a vivere, secondo molti, una vera apocalisse. Previste 80mila presenze che immobilizzeranno la città dalle due anime - religiosa e culturale - che, per un giorno, si fonderanno nel nome della «festa patronale». È stato il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bonisoli, a volere che l'8 maggio festa patronale nella nuova Pompei fosse una festa, anche, per la Pompei antica con l'ingresso gratis. Una scelta, però, con conseguenze da allarme rosso se si considera che ai 50mila pellegrini della Regina del Rosario che già da soli fanno di solito andare in tilt il traffico della città - si aggiungeranno almeno altri 30mila turisti. Il tutto mentre è confermato che i vigili urbani non saranno in strada, per mancanza della copertura finanziaria per il pagamento degli straordinari. Si preannuncia, così, una giornata d'inferno.