Premio di giornalismo «Francesco Landolfo», ecco tutti i premiati

Lunedì 18 novembre si terrà a Napoli la cerimonia di consegna del, presso la sede dell'Istituto di cultura meridionale in via Chiatamone.Il Premio, giunto alla ottava edizione, ricorda e valorizza l'impegno nella professione di Landolfo, segretario dell'Ordine dei giornalisti della Campania, già vicedirettore del quotidiano «Roma», fondatore e presidente dell'Arga Campania. Nell'ambito del premio viene assegnata una targa in ricordo di, consigliere nazionale Fnsi e Unaga, scomparso lo scorso anno, a cui si deve il rilancio delle attività dell'Arga.Di seguito i premi assegnati dalla giuria.Carta stampata (ex aequo): «Napoli con Alex, in fila per la speranza» di(Ansa), «Coltivazioni di verdure circondate da pneumatici, rifiuti e secchi di vernice» di(Roma).Radio-televisione (ex aequo): «Nido Bianco 2.0» di(Canale21), «Il Vallo perduto» di(Italia 2Tv).Web (ex aequo): «Terra dei fuochi, finto compost nei terreni» di(Fanpage), «C'era una volta Napoli Est: viaggio tra i disperati del palazzetto dello sport dell'ex Nato di Poggioreale» di(Il Mattino.it).Menzioni speciali: «Boschi di pioppi dove c'erano veleni: così rinasce la Terra dei Fuochi» di(La Stampa), «Solo interventi per emergenze. Con incendi e abusivismo più insicurezza» di(Ilfattoquotidiano.it), «C'è amianto nell'oasi, interdetta Torrefumo» di(Il Mattino).Targa Gianpaolo Necco aper «Mediterraneo, via del cibo» (Napolipost).Il premio è indetto dall'Ordine dei Giornalisti della Campania, dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, dal quotidiano «Roma» e dall'Arga Campania. La giuria è composta da Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti; Claudio Silvestri, segretario del Sugc; Antonio Sasso e Pasquale Clemente, direttori del quotidiano «Roma»; Geppina Landolfo, presidente Arga Campania e vicepresidente nazionale Unaga; Antonella Monaco, consigliere nazionale Unaga; Gennaro Famiglietti, presidente dell'Istituto di Cultura Meridionale.